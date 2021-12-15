Эрик Карлссон склоняется к тому, чтобы отказаться от участия в Олимпиаде
23:38
Защитник «Сан-Хосе» и сборной Швеции Эрик Карлссон заявил, что может отказаться от выступления на Олимпиаде. Игрок отметил, что пока окончательное решение не принято, но, учитывая то, как развивается ситуация, он склоняется именно к такому варианту, сообщает журнал Шенг Пенг.
В этом сезоне 31-летний Карлссон набрал 18 (8+10) очков в 23 матчах.
Ранее от вызова в сборную Швеции отказался другой игрок — голкипер «Вегаса» Робин Ленер.
По условиям соглашения, НХЛ может отказаться отпускать хоккеистов в Пекин в случае ухудшения ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Ранее комиссар лиги Гэри Беттмэн сообщил, что окончательное решение примет профсоюз игроков лиги.
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