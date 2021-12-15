Профсоюз игроков НХЛ проведет экстренное собрание по поводу ужесточения антикоронавирусного протокола
15 декабря, 23:45
Профсоюз игроков НХЛ проведет экстренное собрание. Оно будет посвящено решению лиги ужесточить правила антикоронавирусного протокола, сообщает журналист Даррен Дрегер.
Данные меры введены до 7 января 2022 года.
НХЛ оставила за собой право отказаться от участия в Олимпиаде-2022, если ситуация с COVID-19 заставит лигу перенести матчи регулярного сезона на олимпийскую паузу. НХЛ остановит чемпионат с 3 по 22 февраля для проведения Матча звезд в Лас-Вегасе и участия в Олимпиаде.
Крайнего срока для принятия решения об отказе нет, но лиге придется понести определенные финансовые потери, если такое решение будет принято после 10 января.
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