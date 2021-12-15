Профсоюз игроков НХЛ проведет экстренное собрание по поводу ужесточения антикоронавирусного протокола

Профсоюз игроков НХЛ проведет экстренное собрание. Оно будет посвящено решению лиги ужесточить правила антикоронавирусного протокола, сообщает журналист Даррен Дрегер.

Данные меры введены до 7 января 2022 года.

НХЛ оставила за собой право отказаться от участия в Олимпиаде-2022, если ситуация с COVID-19 заставит лигу перенести матчи регулярного сезона на олимпийскую паузу. НХЛ остановит чемпионат с 3 по 22 февраля для проведения Матча звезд в Лас-Вегасе и участия в Олимпиаде.

Крайнего срока для принятия решения об отказе нет, но лиге придется понести определенные финансовые потери, если такое решение будет принято после 10 января.