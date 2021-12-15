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НХЛ приняла решение ужесточить антикоронавирусные меры

23:23
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Национальная хоккейная лига приняла решение ужесточить антикоронавирусные меры в условиях распространения вируса в командах лиги, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Все игроки будут сдавать ПЦР-тесты ежедневно. Возвращается обязательное ношение масок. Запрещены большинство активностей, которые подразумевает собрание большого количества людей.

Данные меры введены до 7 января 2022 года.

НХЛ оставила за собой право отказаться от участия в Олимпиаде-2022, если ситуация с COVID-19 заставит лигу перенести матчи регулярного сезона на олимпийскую паузу. НХЛ остановит чемпионат с 3 по 22 февраля для проведения Матча звезд в Лас-Вегасе и участия в Олимпиаде.

Крайнего срока для принятия решения об отказе нет, но лиге придется понести определенные финансовые потери, если такое решение будет принято после 10 января.

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Иван Шитик все материалы автора
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