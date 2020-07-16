Эллер покинет расположение «Вашингтона» по ходу плей-офф

Нападающий «Вашингтона» Ларс Эллер принял решение оставить расположение команды во время плей-офф, сообщает ESPN.

8 августа у датчанина ожидается пополнение в семье, и он на несколько дней покинет расположение команды. При этом вернуться в «Кэпиталз» Эллеру будет затруднительно. Согласно правилам лиги игрок, который выехал за пределы города, где будет находиться команда (в случае со «Столичными» — Эдмонтон), должен будет сдать четыре отрицательных теста на коронавирус в течение четырех дней.

В 69 матчах регулярного чемпионата Эллер забросил 16 шайб и сделал 23 результативные передачи.