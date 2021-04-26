Элерс пропустит остаток регулярного чемпионата НХЛ
19:20
Нападающий «Виннипега» Николай Элерс пропустит остаток регулярного чемпионата НХЛ. Хоккеист получил травму после силового приема, который применил защитник «Торонто» Джейк Маззин, сообщает в Twitter журналист Эллиотт Фридман.
В этом сезоне 25-летний датчанин провел 47 матчей и набрал 46 (21+25) очков при показателе полезности «+15».
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