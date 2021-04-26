Нападающий «Виннипега» Николай Элерс пропустит остаток регулярного чемпионата НХЛ. Хоккеист получил травму после силового приема, который применил защитник «Торонто» Джейк Маззин, сообщает в Twitter журналист Эллиотт Фридман.

Ehlers went to the locker room after this collision with Muzzin pic.twitter.com/OvWNdAq6yt — Omar (@TicTacTOmar) April 25, 2021

В этом сезоне 25-летний датчанин провел 47 матчей и набрал 46 (21+25) очков при показателе полезности «+15».