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Овечкин вышел на лед, но не тренировался с командой

18:36
Александр Овечкин. Фото AFP
Александр Овечкин. Фото AFP
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Капитона «Вашингтона» Александр Овечкин, получивший травму, в понедельник пропустил тренировку команду, сообщает журналист Саманта Пелл в Twitter. Россиянин немного покатался на льду после командного фотографирования, но в занятиях участия не принимал.

Овечкин получил травму 22 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (1:0). Главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт сказал, что, по его мнению, российский форвард не пропустит много матчей из-за травмы.

В 43 матчах сезона Овечкин набрал 42 (24+18) очка. С 730 голами в карьере он занимает 6-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (894).

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Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика