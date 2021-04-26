Овечкин вышел на лед, но не тренировался с командой
18:36
Капитона «Вашингтона» Александр Овечкин, получивший травму, в понедельник пропустил тренировку команду, сообщает журналист Саманта Пелл в Twitter. Россиянин немного покатался на льду после командного фотографирования, но в занятиях участия не принимал.
Овечкин получил травму 22 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (1:0). Главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт сказал, что, по его мнению, российский форвард не пропустит много матчей из-за травмы.
В 43 матчах сезона Овечкин набрал 42 (24+18) очка. С 730 голами в карьере он занимает 6-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки (894).
Читайте также
В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
Гризманн сделал «Барселону» теневым лидером. В Шотландии вратарь пошел в атаку и шокировал Джеррарда
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю