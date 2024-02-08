Экс-врач сборной России Резепов допустил тяжелый характер травмы защитника Сергачева

Экс-врач национальной сборной России по хоккею Александр Резепов высказался о характере травмы защитника «Тампы» Михаила Сергачева.

«В этом моменте, думаю, произошло повреждение левого коленного сустава. Потому что видно, что произошло сгибание с переразгибанием. Соперник коньком зацепил зону голени и, скорее всего, здесь повреждение связочного аппарата коленного сустава. Внутренняя боковая связка, скорее всего, мениск. Еще вопрос, выдержала ли крестообразная связка? Потому что будет, скорее всего, неприятная травма. Возможно, повреждение костей голени», — цитирует Резепова Metaratings.ru.

Также он предположил, насколько долгим будет восстановление игрока.

«Конечно, надо смотреть в динамике. Но если говорить о самой легкой травме, то это три недели. Если нет повреждения менисков и не потребуется операция. Если потребуется, то сроки могут увеличиться. Если речь о крестообразной связке, то это 6-8 месяцев», — добавил специалист.

25-летний Сергачев получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (1:3), который прошел 8 февраля. Во втором периоде встречи хоккеист неудачно упал после столкновения и повредил левую ногу. Его увезли со льда на носилках.