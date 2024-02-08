Защитник «Виннипега» Диллон получил трехматчевую дисквалификацию

Защитник «Виннипега» Бренден Диллон получил дисквалификацию на три матча, сообщается на официальном сайте НХЛ.

33-летний канадец наказан за удар в голову форварда «Питтсбурга» Ноэля Аччари. Также из зарплаты Диллона вычтут 60 937 долларов.

В текущем сезоне Диллон провел 48 матчей, в которых набрал 15 (6+9) очков.