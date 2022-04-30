Экс-тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал результативность нападающего Кирилла Капризова в «Миннесоте».

«Про Капризова я постоянно говорил, что это игрок талантливый, игрок с большой буквы, который очень сильно себя зарекомендовал в последнее время, по характеру очень хороший, добрый парень. Думаю, это у него еще не первый рекорд, и надо больше ориентироваться на полноценную его игру, которую он приносит свой команде, а не постоянно смотреть очки, голы, секунды. Для игрока это не самое главное. То, что он делает на площадке, — здорово, то, что его признают партнеры, тренеры и руководители клуба и, самое главное, болельщики, это тоже очень приятно. А в остальном зачем гадать? На самом деле, не бывает будущих Овечкиных и будущих Ковальчуков, это все, как говорится, в индивидуальном пакете» — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 2 (1+1) очка в матче заключительного регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (4:1). 25-летний нападающий стал лучшим бомбардиром лиги среди россиян: он набрал 108 (47+61) очков в 81 матче. Вторым среди россиян стал форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, у которого 96 (22+74) очков в 75 играх. Замкнул топ-3 капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, набравший 90 (50+40) очков в 77 матчах.