Экс-тренер сборной России — о Капризове: «Игрок с большой буквы!»
Экс-тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал результативность нападающего Кирилла Капризова в «Миннесоте».
«Про Капризова я постоянно говорил, что это игрок талантливый, игрок с большой буквы, который очень сильно себя зарекомендовал в последнее время, по характеру очень хороший, добрый парень. Думаю, это у него еще не первый рекорд, и надо больше ориентироваться на полноценную его игру, которую он приносит свой команде, а не постоянно смотреть очки, голы, секунды. Для игрока это не самое главное. То, что он делает на площадке, — здорово, то, что его признают партнеры, тренеры и руководители клуба и, самое главное, болельщики, это тоже очень приятно. А в остальном зачем гадать? На самом деле, не бывает будущих Овечкиных и будущих Ковальчуков, это все, как говорится, в индивидуальном пакете» — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 2 (1+1) очка в матче заключительного регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (4:1). 25-летний нападающий стал лучшим бомбардиром лиги среди россиян: он набрал 108 (47+61) очков в 81 матче. Вторым среди россиян стал форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, у которого 96 (22+74) очков в 75 играх. Замкнул топ-3 капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, набравший 90 (50+40) очков в 77 матчах.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|81
|38
|43
|87
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|81
|27
|54
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
0 - 0
|0 - 0
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
|0 - 0
|
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
0 - 0
|0 - 0
|
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
|0 - 0
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
0 - 0
|0 - 0
|
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
|0 - 0
|
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
|0 - 0
|30.04
|02:00
|
Питтсбург – Коламбус
|5 : 3
|30.04
|02:00
|
Баффало – Чикаго
|3 : 2 ОТ
|30.04
|02:00
|
Монреаль – Флорида
|10 : 2
|30.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Детройт
|3 : 5
|30.04
|02:00
|
Рейнджерс – Вашингтон
|3 : 2
|30.04
|02:00
|
Торонто – Бостон
|5 : 2
|30.04
|02:00
|
Филадельфия – Оттава
|2 : 4
|30.04
|02:30
|
Айлендерс – Тампа-Бэй
|4 : 6
|30.04
|03:00
|
Виннипег – Калгари
|3 : 1
|30.04
|03:00
|
Миннесота – Колорадо
|4 : 1
|30.04
|03:00
|
Сент-Луис – Вегас
|4 : 7
|30.04
|03:30
|
Даллас – Анахайм
|4 : 2
|30.04
|04:00
|
Эдмонтон – Ванкувер
|3 : 2 Б
|30.04
|05:00
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|3 : 0
|30.04
|05:30
|
Аризона – Нэшвилл
|5 : 4
|3.05
|02:00
|
Миннесота – Сент-Луис
|- : -
|3.05
|02:00
|
Каролина – Бостон
|- : -
|3.05
|02:30
|
Торонто – Тампа-Бэй
|- : -
|3.05
|05:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|- : -