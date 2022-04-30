Каменский: «Не надо сравнивать Капризова и Овечкина! Кирилл не должен ни на кого смотреть»

Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал результативность Кирилла Капризова в «Миннесоте».

«Поздравляю Кирилла, молодец! Сейчас в сезоне наступает ответственный момент — плей-офф. Капризов находится в замечательной форме, показывает отличный хоккей, нужно продолжать в том же духе! Кирилл показал крутой результат, теперь нужно ему соответствовать и стараться повторять каждый год. У него есть талант, необходимо прогрессировать дальше. Желание есть, это главное. Может ли он пойти по стопам Овечкина? Не надо их сравнивать. У Капризова свой путь. Он не должен ни на кого смотреть. Ему нужно смотреть на свою игру», — сказал Каменский «СЭ».

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 2 (1+1) очка в матче заключительного регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (4:1).

25-летний нападающий стал лучшим бомбардиром лиги среди россиян: он набрал 108 (47+61) очков в 81 матче. Вторым среди россиян стал форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, у которого 96 (22+74) очков в 75 играх. Замкнул топ-3 капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, набравший 90 (50+40) очков в 77 матчах.