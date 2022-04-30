Буре назвал фаворитов плей-офф НХЛ

Бывший форвард сборной России Павел Буре поделился ожиданиями от первого раунда плей-офф НХЛ.

«В этом сезоне много сильных команд, перед плей-офф сложно что-то предсказать, но я считаю, что в этом сезоне «Флорида», «Рейнджерс», «Торонто» и «Колорадо». Эти команды выглядят наиболее уверенно перед стартом плей-офф», — приводит слова Буре РБК.

Ранее стали известны все пары первого раунда плей-офф НХЛ.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Тампа». Победитель регулярного чемпионата — «Флорида».