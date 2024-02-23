Бучневич оформил дубль за полминуты в матче с «Айлендерс»

«Сент-Луис» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». Счет стал 3:0.

Российский нападающий Павел Бучневич на 4:45 второго периода сделал счет 2:0, а на 5:10 — 3:0. Теперь у него 21 гол в текущем сезоне НХЛ.

Ворота «Айлендерс» в этой встрече защищает российский голкипер Семен Варламов.