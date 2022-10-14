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Сегодня, 10:33

Быков — о Панарине: «Он смог пройти все трудности с высоко поднятой головой и вернуться на высокий уровень»

Быков оценил игру Панарина в игре против «Миннесоты»
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в комментарии «СЭ» поделился мнением об игре нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (7:3).

«Рад за Панарина, он отлично выступает в начале сезона. Он умный хоккеист, поэтому всегда анализирует свою игру. Он смог перезагрузится после прошлого сезона. Не удивлен, что Артемий смог пройти все трудности с высоко поднятой головой и вернуться на высокий уровень», — сказал Быков корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Панарин забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи при показателе полезности «+2». Форвард признан первой звездой матча.

Артемий Панарин
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Вячеслав Быков
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4 Каролина 1 1 0 2
5 Айлендерс 1 0 1 0
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Тихоокеанский дивизион И В П О
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2 Сиэтл 2 1 1 3
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5 Анахайм 1 1 0 2
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Баффало – Оттава
 4 : 1
14.10 02:00
Питтсбург – Аризона
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14.10 02:00
Филадельфия – Нью-Джерси
 5 : 2
14.10 02:30
Айлендерс – Флорида
 1 : 3
14.10 02:30
Торонто – Вашингтон
 3 : 2
14.10 03:00
Миннесота – Рейнджерс
3 : 7
14.10 03:30
Нэшвилл – Даллас
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14.10 04:30
Калгари – Колорадо
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Вегас – Чикаго
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14.10 05:30
Лос-Анджелес – Сиэтл
 1 : 4
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Вратари (КН)
И О
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 2 5
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 2 5
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 1 4
И Г
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Нэшвилл

 3 3
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 2 3
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 1 3
И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

1 1.00
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 1 1.00
Мартин Джонс

Мартин Джонс

Сиэтл

 1 1.00
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