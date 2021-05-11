Экс-генменеджер «Рейнджерс» выступил с заявлением о своей отставке

Бывший генеральный менеджер «Рейнджерс» Джефф Гортон выступил с заявлением после увольнения из клуба.

«Работа в «Рейнджерс» была шансом всей моей жизни. Я невероятно горжусь всем, чего мы достигли с момента моего прихода в организацию 14 лет назад. С момента объявления о начале перестройки в 2018 году я считаю, что нам удалось создать очень талантливую команду, которой болельщики могут и будут гордиться на протяжении многих лет.

Со своей стороны хочу поблагодарить фанатов «Рейнджерс» за их страсть и поддержку. У меня и моей семьи останется много особых воспоминаний о «Рейнджерс» в «Мэдисон Сквер Гарден». Спасибо всему персоналу команды, который помогает сделать все это возможным. С нетерпением жду новой возможности", — цитирует Гортона журналист The Athletic Рик Карпинелло в Twitter.

«Рейнджерс» с 60 очками в 56 матчах заняли пятое место в Восточном дивизионе и не попали в плей-офф. Глава клуба остался недоволен этими результатами и решил пойти на перемены в руководстве.

Гортон был генеральным менеджером «Рейнджерс» с 2015 года. Его заменил Крис Друри, который выступал за клуб с 2007 по 2011 год.