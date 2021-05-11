Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин провел тренировку с «Вашингтоном», но его участие в матче с «Бостоном» остается под вопросом

17:44
Теги:

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел тренировку с командой. Это было опциональное занятие, на конторе игроки могут выходить по личному желанию, пишет в Twitter журналист Саманта Пелл.

При этом участие капитана «Кэпиталз» в предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» остается под вопросом.

Овечкин пропустил семь матчей из восьми последних из-за травмы нижней части тела. Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт сказал, что статус Овечкина остается «со дня на день».

Читайте также

На чемпионат мира сборная поедет с вратарями из КХЛ. Все пропало или ничего страшного?
«Лилль» почти сверг «ПСЖ», невероятная гонка в Испании, «Ювентус» и «Ливерпуль» пока мимо Лиги чемпионов
«Спартаку» нечего делать в Лиге чемпионов? Смотрите в таблицу
Зинэтула Билялетдинов — о теракте в Казани: «Это ужасно! Погибли дети»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика