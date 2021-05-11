Овечкин провел тренировку с «Вашингтоном», но его участие в матче с «Бостоном» остается под вопросом
17:44
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел тренировку с командой. Это было опциональное занятие, на конторе игроки могут выходить по личному желанию, пишет в Twitter журналист Саманта Пелл.
При этом участие капитана «Кэпиталз» в предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» остается под вопросом.
Овечкин пропустил семь матчей из восьми последних из-за травмы нижней части тела. Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт сказал, что статус Овечкина остается «со дня на день».
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