Овечкин провел тренировку с «Вашингтоном», но его участие в матче с «Бостоном» остается под вопросом

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел тренировку с командой. Это было опциональное занятие, на конторе игроки могут выходить по личному желанию, пишет в Twitter журналист Саманта Пелл.

При этом участие капитана «Кэпиталз» в предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» остается под вопросом.

Овечкин пропустил семь матчей из восьми последних из-за травмы нижней части тела. Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт сказал, что статус Овечкина остается «со дня на день».