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Экс-форвард «Сан-Хосе» Летунов подписал контракт с «Каролиной»

10:26
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Российский нападающий Максим Летунов подписал контракт с «Каролиной», сообщает CapFriendly. Двустороннее соглашение рассчитано на один сезон. Зарплата хоккеиста в НХЛ составит 750 тысяч долларов, в АХЛ — 100 тысяч.

Последние три сезона 26-летний Летунов провел в системе «Сан-Хосе». В НХЛ он провел три матча и забил один гол. Статистика в АХЛ — 139 матчей и 83 (36+47) очка.

Дополнительная информация:

https://www.capfriendly.com/players/maxim-letunov

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