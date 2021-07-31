Экс-форвард «Сан-Хосе» Летунов подписал контракт с «Каролиной»

Российский нападающий Максим Летунов подписал контракт с «Каролиной», сообщает CapFriendly. Двустороннее соглашение рассчитано на один сезон. Зарплата хоккеиста в НХЛ составит 750 тысяч долларов, в АХЛ — 100 тысяч.

Carolina #Hurricanes have signed group 6 UFA forward Maxim Letunov:



1 year / 2 way

$ 750k / $ 100k ($ 140k guaranteed)https://t.co/5THAyHhdzm — CapFriendly (@CapFriendly) July 30, 2021

Последние три сезона 26-летний Летунов провел в системе «Сан-Хосе». В НХЛ он провел три матча и забил один гол. Статистика в АХЛ — 139 матчей и 83 (36+47) очка.