Экс-форвард «Сан-Хосе» Летунов подписал контракт с «Каролиной»
10:26
Российский нападающий Максим Летунов подписал контракт с «Каролиной», сообщает CapFriendly. Двустороннее соглашение рассчитано на один сезон. Зарплата хоккеиста в НХЛ составит 750 тысяч долларов, в АХЛ — 100 тысяч.
Последние три сезона 26-летний Летунов провел в системе «Сан-Хосе». В НХЛ он провел три матча и забил один гол. Статистика в АХЛ — 139 матчей и 83 (36+47) очка.
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