Шестеркин высказался об обмене Бучневича
13:39
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин опроверг сообщения североамериканских СМИ о том, что он и его партнер по команде Артемий Панарина были рассержены после обмена их одноклубника и соотечественника Павла Бучневича в «Сент-Луис».
«Я не был в «в гневе» от обмена Павла Бучневича, как написал в Северной Америке, — сказал Шестеркин «СЭ». — Расстроился, ведь мы с ним дружим, но и прекрасно понимаем, что это бизнес».
«Сент-Луис» получил права на Бучневича в обмен на нападающего Самюэля Блэя и право выбора во втором раунде драфта 2022 года.
В завершившемся регулярном чемпионате российский нападающий набрал 48 очков (20 голов + 28 результативных передач) в 54 играх, проведя свой самый результативный сезон в карьере в НХЛ.
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