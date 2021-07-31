Шестеркин высказался об обмене Бучневича

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин опроверг сообщения североамериканских СМИ о том, что он и его партнер по команде Артемий Панарина были рассержены после обмена их одноклубника и соотечественника Павла Бучневича в «Сент-Луис».

«Я не был в «в гневе» от обмена Павла Бучневича, как написал в Северной Америке, — сказал Шестеркин «СЭ». — Расстроился, ведь мы с ним дружим, но и прекрасно понимаем, что это бизнес».

«Сент-Луис» получил права на Бучневича в обмен на нападающего Самюэля Блэя и право выбора во втором раунде драфта 2022 года.