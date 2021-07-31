Грубауэр — о переходе в «Сиэтл»: «Хочу стать частью чего-то нового, войти в историю»

Голкипер Филипп Грубауэр прокомментировал подписание контракта с «Сиэтлом». 29-летний немец поставил подпись под шестилетним соглашением с зарплатой 5,9 миллиона долларов за сезон.

«Хочу стать частью чего-то нового, получить шанс войти в историю, сыграв в самом первом матче команды, повторить достижения «Вегаса» и испытать при этом потрясающие чувства. Вот моя цель.

Как только появилась возможность, мне позвонили из «Сиэтла». Я не сомневался, стоит ли мне заключать контракт с новой командой. У меня есть шанс войти в историю, как это было с «Вегасом», стать одним из первых, кто подписал контракт с командой

Мы не рассчитываем, что нам будет легко. Да, у нас новая команда, новый клуб. Но мы хотим побеждать, хотим попасть в плей-офф, хотим выиграть Кубок Стэнли. Все начинается с матча №?1», — цитирует Грубауэра русскоязычный сайт НХЛ.

По итогам минувшего регулярного чемпионата Грубауэр вошел в тройку претендентов на «Везина Трофи». Он провел 40 матчей за «Колорадо», в которых одержал 30 побед, отражая 92,2 процента бросков и проведя 7 игр на ноль, коэффициент надежности — 1,95.