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Егор Соколов сделал хет-трик за фарм-клуб «Оттавы»

07:21
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«Бельвиль Сенаторз» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Торонто» со счетом 7:2.

Хет-трик во встрече оформил российский форвард Егор Соколов, еще один нападающий «Сенаторз» Виталий Абрамов набрал 2 (1+1) очка. Форвард «Торонто» Семен Дер-Аргунчинцев отметился голевой передачей.

В текущем сезоне Соколов провел 17 матчей в АХЛ, в которых набрал 13 (10+3) очков.

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