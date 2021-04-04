Егор Соколов сделал хет-трик за фарм-клуб «Оттавы»

«Бельвиль Сенаторз» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Торонто» со счетом 7:2.

Хет-трик во встрече оформил российский форвард Егор Соколов, еще один нападающий «Сенаторз» Виталий Абрамов набрал 2 (1+1) очка. Форвард «Торонто» Семен Дер-Аргунчинцев отметился голевой передачей.

В текущем сезоне Соколов провел 17 матчей в АХЛ, в которых набрал 13 (10+3) очков.