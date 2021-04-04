Шайба Макара на последней минуте третьего периода принесла «Колорадо» победу над «Сент-Луисом»

«Колорадо» обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

«Эвеланш» победили благодаря шайбе защитника Кэйла Макара за 41 секунду до конца третьего периода.

«Колорадо» лидирует в таблице Западного дивизиона с 54 очками в 37 матчах, «Сент-Луис» идет на 5-й строчке с 38 очками в 37 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Сент-Луис» — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Маккиннон — 13 (Ландескуг, Тэйвз), 11:27 — 1:0. О`Райлли — 13 (Шенн, Перрон), 18:04 — 1:1. Макар — 4, 59:19 — 2:1.

Вратари: Грубауэр — Хуссо (59:42).

Штраф: 11 — 13.

Броски: 34 (14+12+8) — 28 (14+6+8).

Наши: Ничушкин (12.37/3/0) — Барбашев (14.35/1/0), Тарасенко (15.31/1/-1).

4 апреля. Денвер. Ball Arena.