«Сент-Луис» поместил Костина на драфт отказов

«Сент-Луис» поместил российского нападающего Клима Костина на драфт отказов. Об этом сообщает журналист издания The Athletic Джереми Резерфорд.

В течение суток любой другой клуб НХЛ может забрать в свой состав 23-летнего хоккеиста.

В июле 2022-го Костин подписал одностороннее соглашение на один год с «Блюз».

В прошлом сезоне нападающий набрал 9 (4+5) очков за 40 матчей в регулярке НХЛ.