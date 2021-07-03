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«Эдмонтон» ведет переговоры с «Чикаго» об обмене Данкана Кита

20:43
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«Эдмонтон» готов к сделке с «Чикаго», чтобы получить права на защитника Данкана Кита, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

При этом «Ойлерз» хотели бы, чтобы «Блэкхокс» удержали часть зарплаты Кита или взяли на себя один из «плохих» контрактов «Эдмонтона».

Срок соглашения 37-летнего Кита с зарплатой 5,538 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2022/23. Защитник играет за «Чикаго» с 2005 года.

В нынешнем сезоне Кит провел 54 матча, в которых набрал 15 (4+11) очков при показателе полезности «-13» и 30 минутах штрафного времени.

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Иван Шитик все материалы автора

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