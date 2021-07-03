Прайс — о 0-3 в серии с «Тампой»: «У «Монреаля» нет выбора. Мы преодолевали невзгоды весь сезон»
20:00
Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс высказался о поражении в третьем финальном матче Кубка Стэнли против «Тампы-Бэй» (3:6).
«У нас нет выбора. Мы преодолевали невзгоды весь сезон. Очевидно, что мы прижаты к стене, так что нам придется сделать все, что в наших силах», — цитирует Прайса официальный сайт клуба.
«Тампа» ведет в серии против «Монреаля» со счетом 3-0. Следующий матч состоится 6 июля. Начало встречи — 3.00 по московскому времени. В случае победы в этой игре «Лайтнинг» выиграют Кубок Стэнли во второй раз подряд.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/canadiens/news/gallagher-there-wont-be-any-quit/c-325560502
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