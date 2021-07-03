Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс высказался о поражении в третьем финальном матче Кубка Стэнли против «Тампы-Бэй» (3:6).

«У нас нет выбора. Мы преодолевали невзгоды весь сезон. Очевидно, что мы прижаты к стене, так что нам придется сделать все, что в наших силах», — цитирует Прайса официальный сайт клуба.