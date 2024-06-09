Бобровский стал первым вратарем «Флориды» с двумя сухими матчами в одном плей-офф НХЛ

«Флорида» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли обыграла «Эдмонтон» (3:0).

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил все 32 броска. 35-летний россиянин стал первым вратарем франшизы, который дважды за один плей-офф сыграл на ноль. Ранее Бобровский не пропустил в матче серии с «Рейнджерс» (3:0).

В текущем плей-офф Бобровский провел 18 матчей, в которых отразил 91,5 процента бросков при коэффициенте надежности 2.20.