Дубль Босера принес «Ванкуверу» победу над «Эдмонтоном»
08:40
«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 5:3.
На шайбы Кайлера Ямамаото, Дарнелла Нерса и Адама Ларссона гости ответили дублем Брока Босера, а также точными бросками Бо Хорвата и Адама Годетта.
20-летний шведский нападающий «Кэнакс» Нильс Хегландер забросил свою первую шайбу в НХЛ в дебютной встрече.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Ванкувер» — 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)
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