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Дубль Босера принес «Ванкуверу» победу над «Эдмонтоном»

08:40
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«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 5:3.

На шайбы Кайлера Ямамаото, Дарнелла Нерса и Адама Ларссона гости ответили дублем Брока Босера, а также точными бросками Бо Хорвата и Адама Годетта.

20-летний шведский нападающий «Кэнакс» Нильс Хегландер забросил свою первую шайбу в НХЛ в дебютной встрече.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Ванкувер» — 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)

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