«Калгари» дома в овертайме обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

За «Флэймз» забили Блейк Коулман и Назем Кадри. Победную шайбу в большинстве забросил белорусский форвард Егор Шарангович. У «Койотс» отличились Шон Дурзи и Логан Кули.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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