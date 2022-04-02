«Сент-Луис» в овертайме уступил «Эдмонтону», Бучневич оформил дубль
«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Эдмонтону» со счетом 5:6.
В составе «блюзменов» дубль оформил Павел Бучневич, 2 (1+1) очка на счету Ивана Барбашева, еще по шайбе забросили Роберт Томас и Брэйден Шенн. У «Ойлерз» 3 (1+2) очка у Эвандера Кейна, дубль оформили Зак Хаймэн и Коннор Макдэвид, забросивший победную шайбу, а также гол забил Дарнелл Нерс.
После этого матча «Сент-Луис» с 84 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Эдмонтон» с 83 очками — на шестой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Сент-Луис» — 6:5 ОТ (4:1, 1:2, 0:2, 1:0)
Голы: Хаймэн — 23 (Ямамото, Драйзайтль), 1:50 — 1:0. Бучневич — 22, 4:29 — 1:1. Хаймэн — 24, 4:59 — 2:1. Кейн — 16 (мен., Ямамото, Сиси), 10:07 — 3:1. Макдэвид — 38 (Кейн, Бэрри), 13:30 — 4:1. Томас — 14 (Саад, Парэйко), 21:54 — 4:2. Шенн — 19 (Барбашев, Фолк), 35:27 — 4:3. Нерс — 8 (Кейн, Сиси), 37:13 — 5:3. Бучневич — 23 (Парэйко, Томас), 42:06 — 5:4. Барбашев — 20 (О`Райлли, Бортуццо), 48:36 — 5:5. Макдэвид — 39 (Драйзайтль, Нерс), 61:11 — 6:5.
Вратари: Смит — Биннингтон (Хуссо, 13:30).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 40 (18+11+10+1) — 36 (10+12+13+1).
Наши: — - Барбашев (17.48/3/-1), Бучневич (18.35/6/0), Тарасенко (16.20/2/-1), Торопченко (15.56/0/-1).
2 апреля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|68
|45
|23
|98
|2
|Рейнджерс
|69
|44
|25
|93
|3
|Питтсбург
|69
|41
|28
|92
|4
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|68
|37
|31
|84
|5
|Айлендерс
|67
|31
|36
|71
|6
|Коламбус
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|32
|36
|69
|7
|Нью-Джерси
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|24
|43
|53
|8
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|21
|46
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|67
|46
|21
|98
|2
|Тампа-Бэй
|67
|43
|24
|92
|3
|Торонто
|67
|43
|24
|91
|4
|Бостон
|67
|42
|25
|89
|5
|Детройт
|68
|26
|42
|61
|6
|Баффало
|69
|25
|44
|61
|7
|Оттава
|67
|24
|43
|54
|8
|Монреаль
|68
|18
|50
|47
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|68
|48
|20
|102
|2
|Миннесота
|66
|41
|25
|87
|3
|Сент-Луис
|66
|37
|29
|83
|4
|Нэшвилл
|68
|39
|29
|82
|5
|Даллас
|66
|38
|28
|79
|6
|Виннипег
|69
|33
|36
|76
|7
|Чикаго
|69
|24
|45
|58
|8
|Аризона
|67
|21
|46
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|67
|40
|27
|89
|2
|Лос-Анджелес
|70
|37
|33
|84
|3
|Эдмонтон
|68
|38
|30
|81
|4
|Вегас
|69
|37
|32
|78
|5
|Ванкувер
|69
|32
|37
|73
|6
|Сан-Хосе
|67
|29
|38
|66
|7
|Анахайм
|69
|27
|42
|66
|8
|Сиэтл
|67
|21
|46
|48
|2.04
|02:00
|
Баффало – Нэшвилл
|4 : 3
|2.04
|02:00
|
Рейнджерс – Айлендерс
|0 : 3
|2.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Чикаго
|5 : 2
|2.04
|02:30
|
Детройт – Оттава
|2 : 5
|2.04
|04:00
|
Эдмонтон – Сент-Луис
|6 : 5 ОТ
|2.04
|05:00
|
Сиэтл – Вегас
|- : -
|2.04
|05:30
|
Аризона – Анахайм
|- : -
|2.04
|19:30
|
Нью-Джерси – Флорида
|- : -
|2.04
|22:00
|
Колорадо – Питтсбург
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|67
|100
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|68
|97
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|67
|94
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|62
|50
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|68
|49
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|68
|46
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|46
|2.02
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|44
|2.11
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|53
|2.13