«Сент-Луис» в овертайме уступил «Эдмонтону», Бучневич оформил дубль

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Эдмонтону» со счетом 5:6.

В составе «блюзменов» дубль оформил Павел Бучневич, 2 (1+1) очка на счету Ивана Барбашева, еще по шайбе забросили Роберт Томас и Брэйден Шенн. У «Ойлерз» 3 (1+2) очка у Эвандера Кейна, дубль оформили Зак Хаймэн и Коннор Макдэвид, забросивший победную шайбу, а также гол забил Дарнелл Нерс.

После этого матча «Сент-Луис» с 84 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Эдмонтон» с 83 очками — на шестой строчке.

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«Эдмонтон» — «Сент-Луис» — 6:5 ОТ (4:1, 1:2, 0:2, 1:0)

Голы: Хаймэн — 23 (Ямамото, Драйзайтль), 1:50 — 1:0. Бучневич — 22, 4:29 — 1:1. Хаймэн — 24, 4:59 — 2:1. Кейн — 16 (мен., Ямамото, Сиси), 10:07 — 3:1. Макдэвид — 38 (Кейн, Бэрри), 13:30 — 4:1. Томас — 14 (Саад, Парэйко), 21:54 — 4:2. Шенн — 19 (Барбашев, Фолк), 35:27 — 4:3. Нерс — 8 (Кейн, Сиси), 37:13 — 5:3. Бучневич — 23 (Парэйко, Томас), 42:06 — 5:4. Барбашев — 20 (О`Райлли, Бортуццо), 48:36 — 5:5. Макдэвид — 39 (Драйзайтль, Нерс), 61:11 — 6:5.

Вратари: Смит — Биннингтон (Хуссо, 13:30).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 40 (18+11+10+1) — 36 (10+12+13+1).

Наши: — - Барбашев (17.48/3/-1), Бучневич (18.35/6/0), Тарасенко (16.20/2/-1), Торопченко (15.56/0/-1).

2 апреля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».