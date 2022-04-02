Купер провел 700-й матч в качестве главного тренера «Тампы»

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Чикаго» со счетом 5:2.

Для главного тренера «Лайтнинг» Джона Купера это 700-й матч во главе команды.

Купер возглавил «Тампу» в 2013 году. Вместе с «Лайтнинг» 54-летний канадец стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021).