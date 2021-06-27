«Эдмонтон» предложил новый контракт самому результативному защитнику регулярного чемпионата
18:36
«Эдмонтон» хочет сохранить в составе защитника Тайсона Бэрри. Клуб НХЛ уже предложил игроку новый контракт на улучшенных условиях, сообщает The Athletic.
Перед началом прошлого сезона 29-летний канадец заключил с «Ойлерз» соглашение на год с зарплатой в 3,75 миллиона долларов. Теперь «Эдмонтон» готов подписать более длительный контракт на улучшенных условиях.
В регулярном чемпионате на счету Бэрри 48 (8+40) очков в 56 матчах. Он стал самым результативным игроком регулярки.
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