«Эдмонтон» предложил новый контракт самому результативному защитнику регулярного чемпионата

«Эдмонтон» хочет сохранить в составе защитника Тайсона Бэрри. Клуб НХЛ уже предложил игроку новый контракт на улучшенных условиях, сообщает The Athletic.

Перед началом прошлого сезона 29-летний канадец заключил с «Ойлерз» соглашение на год с зарплатой в 3,75 миллиона долларов. Теперь «Эдмонтон» готов подписать более длительный контракт на улучшенных условиях.

В регулярном чемпионате на счету Бэрри 48 (8+40) очков в 56 матчах. Он стал самым результативным игроком регулярки.