Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос оценил важность для команды игры российского голкипера Андрея Василевкского.

«Чтобы добиться успеха в НХЛ, всегда нужно начинать с вратаря. Вы видите это по командам, которые сыграют в финале. Без сомнения, Вася (прозвище Василевского — прим. «СЭ») — наша скала», — цитирует Стэмкоса в Twitter журналист Давид Паньотта.

В текущем розыгрыше плей-офф 26-летний россиянин провел 18 матчей, 4 раза сыграв на ноль и пропустив 36 шайб при 93,6 процента отраженных бросков.