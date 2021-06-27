Стэмкос — об игре Василевского: «Вася — наша скала»
19:17
Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос оценил важность для команды игры российского голкипера Андрея Василевкского.
«Чтобы добиться успеха в НХЛ, всегда нужно начинать с вратаря. Вы видите это по командам, которые сыграют в финале. Без сомнения, Вася (прозвище Василевского — прим. «СЭ») — наша скала», — цитирует Стэмкоса в Twitter журналист Давид Паньотта.
В текущем розыгрыше плей-офф 26-летний россиянин провел 18 матчей, 4 раза сыграв на ноль и пропустив 36 шайб при 93,6 процента отраженных бросков.
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