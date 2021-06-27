Кэри Прайс высоко оценил игру Андрея Василевского

Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс оценил игру коллеги по амплуа, вратаря «Тампы» Андрея Василевского.

«Он играет просто отлично. Он обладает хорошими габаритами, прекрасно двигается, не теряет концентрацию. Как его пробить? Создавать траффик у ворота, на пятаке. И стараться играть на отскоках», — приводит слова Прайса в Twitter журналист Дэвид Паньотта.

Оба вратаря считаются одними из главных претендентов на «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф Кубка Стэнли.