Гусев о новом клубе: «Деньги вообще не главное. Хочу остаться в НХЛ»
16:03
Нападающий Никита Гусев ответил на вопрос о том, собирается ли он вернуться в КХЛ.
— Деньги вообще не главное, — сказал Гусев. — Хочу остаться в НХЛ, чувствую силы. Отошел от прошлого сезона и морально готов биться, показать лучший хоккей.
Напомним, что два последних сезона форвард провел в НХЛ, играя за «Нью-Джерси» и «Флориду». В прошлом сезоне 29-летний россиянин провел в регулярном чемпионате 31 матч и набрал 10 (4+6) очков.
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