«Эдмонтон» подписал контракт с нападающим Джастином Бэйли

«Эдмонтон» подписал контракт с нападающим Джастином Бэйли. Соглашение с 27-летним игроком рассчитано до конца нынешнего сезона, сообщает сайт клуба.

В нынешнем сезоне Бэйли выступал за фарм-клуб «Ойлерз». В АХЛ он набрал 10 (4+6) очков в 16 матчах.

Ранее он выступал в НХЛ за «Баффало», «Филадельфию» и «Ванкувер». Всего в лиге на его счету 82 матча и 9 (5+4) набранных очков.