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Сегодня, 22:04

«Эдмонтон» подписал контракт с нападающим Джастином Бэйли

Иван Шитик
Корреспондент
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«Эдмонтон» подписал контракт с нападающим Джастином Бэйли. Соглашение с 27-летним игроком рассчитано до конца нынешнего сезона, сообщает сайт клуба.

В нынешнем сезоне Бэйли выступал за фарм-клуб «Ойлерз». В АХЛ он набрал 10 (4+6) очков в 16 матчах.

Ранее он выступал в НХЛ за «Баффало», «Филадельфию» и «Ванкувер». Всего в лиге на его счету 82 матча и 9 (5+4) набранных очков.

Джастин Бэйли
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 39 25 14 56
2 Нью-Джерси 39 24 15 51
3 Рейнджерс 40 22 18 50
4 Вашингтон 41 22 19 50
5 Айлендерс 40 22 18 46
6 Питтсбург 38 19 19 44
7 Филадельфия 39 15 24 37
8 Коламбус 37 11 26 24
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 38 30 8 64
2 Торонто 39 23 16 53
3 Тампа-Бэй 37 24 13 49
4 Баффало 36 19 17 40
5 Детройт 36 16 20 39
6 Оттава 38 18 20 39
7 Флорида 39 17 22 38
8 Монреаль 39 15 24 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 40 23 17 52
2 Виннипег 38 24 14 49
3 Миннесота 37 22 15 46
4 Колорадо 37 19 18 41
5 Сент-Луис 39 19 20 41
6 Нэшвилл 37 17 20 40
7 Аризона 37 13 24 31
8 Чикаго 37 8 29 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 41 27 14 56
2 Лос-Анджелес 42 22 20 50
3 Сиэтл 37 21 16 46
4 Эдмонтон 40 21 19 44
5 Калгари 39 18 21 43
6 Ванкувер 38 17 21 37
7 Сан-Хосе 39 12 27 31
8 Анахайм 39 11 28 26
Результаты / календарь
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
6.01 03:00
Каролина – Нэшвилл
 3 : 5
6.01 03:00
Коламбус – Вашингтон
 2 : 6
6.01 03:00
Монреаль – Рейнджерс
1 : 4
6.01 03:00
Нью-Джерси – Сент-Луис
 3 : 5
6.01 03:00
Торонто – Сиэтл
 1 : 5
6.01 03:00
Филадельфия – Аризона
 6 : 2
6.01 05:00
Эдмонтон – Айлендерс
4 : 2
6.01 06:00
Ванкувер – Колорадо
 4 : 2
6.01 06:00
Вегас – Питтсбург
 5 : 2
6.01 06:30
Лос-Анджелес – Бостон
 2 : 5
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 40 75
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 38 60
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

36 55
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 40 33
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

36 30
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 41 29
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 25 1.86
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 17 2.20
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 15 2.25
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