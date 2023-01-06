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Сегодня, 19:27

«Сиэтл» отправил 19-летнего форварда Райта в юниорскую лигу

Иван Шитик
Корреспондент
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«Сиэтл» отправил 19-летнего нападающего Шейна Райта в юниорскую лигу, сообщает сайт клуба.

Он будет выступать в юниорской лиге Онтарио за «Кингстон».

Райт стал победителем МЧМ-2023 в составе сборной Канады. На турнире он провел 7 матчей и набрал 7 (4+3) очков.

Нападающий был выбран «Сиэтлом» на драфте-2022 под общим 4-м номером. Он уже успел дебютировать в НХЛ и набрал 2 (1+1) очка в 8 встречах.

ХК Сиэтл Кракен
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 3 : 5
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Торонто – Сиэтл
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