Шайба Зуба помогла «Оттаве» победить «Эдмонтон»

«Оттава» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Эдмонтон» со счетом 6:4.

Одну из шайб в составе «Сенаторз» забросил российский защитник Артем Зуб.

«Эдмонтон» занимает 12-е место в таблице Западной конференции. «Оттава» — 15-я на «Востоке».

26-летний Зуб в этом сезоне провел 31 матч, в которых набрал 10 (3+7) очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Оттава» — 4:6 (1:1, 2:0, 1:5)

Голы: Норрис — 15 (бол., Ткачак), 10:35 — 0:1. Кассиан — 5 (бол., Драйзайтль, Пулюярви), 19:12 — 1:1. Ямамото — 8 (Фогеле, Лагессон), 32:18 — 2:1. Перлини — 3 (Кит, Сивиур), 37:34 — 3:1. Годетт — 3 (Форментон, Тирни), 42:41 — 3:2. Форментон — 7 (Годетт, Тирни), 45:07 — 3:3. Зуб — 3 (Д. Браун, Батерсон), 50:40 — 3:4. Нерс — 3 (Хаймэн, Пулюярви), 52:17 — 4:4. Норрис — 16 (бол., Штютцле, Шабо), 56:18 — 4:5. Сэнфорд — 6 (п.в.), 59:02 — 4:6.

Вратари: Скиннер (58:34 — 59:02, 59:23) — Мюррей (27:19 — 27:38, 54:51 — 55:17).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 37 (16+8+13) — 26 (6+7+13).

Наши: — - Зуб (23.54/1/+2).

16 января. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 9150 зрителей.