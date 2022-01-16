«Лос-Анджелес» в гостях победил «Сиэтл»

«Лос-Анджелес» во время матча регулярного чемпионата НХЛ в гостях победил «Сиэтл» со счетом 3:1.

В составе «Кингз» шайбы забросили Адриан Кемпе и Филлиа Дано (дубль). За «Кракен» отличился Маркус Йоханссон.

«Лос-Анджелес» занимает шестое место в таблице Западной конференции. «Сиэтл» — 15-й.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Лос-Анджелес» — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Кемпе — 17 (Иафалло, Копитар), 4:06 — 0:1. Дано — 8 (Андерсон, Мур), 24:10 — 0:2. Юханссон — 4 (бол., Ярнкрок, Джиордано), 30:49 — 1:2. Дано — 9 (п.в., Мур, Арвидссон), 59:15 — 1:3.

Вратари: Дриджер (58:02 — 59:15) — Петерсен.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 18 (5+7+6) — 22 (5+13+4).

Наши: — - -.

16 января. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.