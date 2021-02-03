«Оттава» проиграла девятый матч подряд в НХЛ, уступив «Эдмонтону»

«Эдмонтон» на своей площадке обыграл «Оттаву» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Две результативные передачи у победителей на счету нападающего Коннора Макдэвида. Российский защитник гостей Артем Зуб отличился голевой передачей.

После этой победы «Ойлерс» поднялись на четвертое место в Северном дивизионе, «Оттава» — последняя.

В последний раз «сенаторы» побеждали 16 января в игре с «Торонто» (5:3), после чего последовала серия из девяти поражений подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Оттава» — 4:2 (3:0, 1:1, 0:1)

Голы: Нерс — 3 (Бэрри, Макдэвид), 9:42 — 1:0. Пульюярви — 1 (Макдэвид, Бэрри), 12:45 — 2:0. Драйзайтль — 7 (Ямамото), 14:29 — 3:0. Пульюярви — 2 (Бушар, Расселл), 25:30 — 4:0. Пакетт — 1 (Шабо, Уотсон), 32:06 — 4:1. Штюцле — 3 (Степан, Зуб), 59:31 — 4:2.

Вратари: Коскинен — Хегберг.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 25 (10+10+5) — 25 (4+9+12).

Наши: — - Дадонов (15.14/2/0), Зайцев (18.23/2/+1), Зуб (12.24/0/0).

3 февраля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».