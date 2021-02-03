НХЛ, результаты матчей 3 февраля: Григоренко и Гурьянов отметились голами
Сегодня, 3 февраля, в национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоялись 8 матчей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Даллас» — 3:6 (0:1, 1:4, 2:1)
Голы: Павелски — 6 (Клингберг, Бенн), 3:33 — 0:1. Павелски — 7 (бол., Клингберг), 20:49 — 0:2. Джонс — 1 (бол., Рословик, Фолиньо), 25:41 — 1:2. Бенн — 2 (Павелски), 25:58 — 1:3. Гурьянов — 4 (бол., Радулов, Хинтс), 31:30 — 1:4. Факса — 1 (Комо, Кольяно), 33:59 — 1:5. Григоренко — 2 (Робинсон), 43:40 — 2:5. Кукан — 1 (Григоренко, Гавриков), 47:23 — 3:5. Радулов — 3 (п.в., Павелски, Бенн), 58:19 — 3:6.
Вратари: Корписало (Мерзликинс, 33:59, 56:55 — 58:19) — Эттингер.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 26 (6+8+12) — 33 (13+14+6).
Наши: Гавриков (16.32/2/+1), Григоренко (9.16/1/+1) — Гурьянов (16.48/3/-2), Радулов (16.14/1/+3).
3 февраля. Коламбус. Nationwide Arena.
«Монреаль» — «Ванкувер» — 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)
Голы: Андерсон — 5 (Чиаро, Сузуки), 13:53 — 1:0. Андерсон — 6 (Кулак, Сузуки), 17:00 — 2:0. Руссель — 1 (Бигл, Хьюз), 24:20 — 2:1. Тоффоли — 8 (Эдмундсон, Питри), 32:29 — 3:1. Тоффоли — 9 (Котканиеми, Уэбер), 35:47 — 4:1. Петтерссон — 4 (бол., Миллер, Хьюз), 40:53 — 4:2. Пирсон — 3 (Бозер, Хьюз), 59:18 — 4:3. Питри — 5 (п.в., Тоффоли), 59:54 — 5:3.
Вратари: Аллен — Демко (57:00 — 59:18, 59:34 — 59:54).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 33 (11+15+7) — 39 (10+16+13).
3 февраля. Монреаль. Centre Bell.
«Виннипег» — «Калгари» — 3:2 (3:1, 0:0, 0:1)
Голы: Льюис — 1 (мен., Эпплтон), 6:40 — 1:0. Форборт — 1 (Пионк, Копп), 7:10 — 2:0. Ткачак — 4 (Дюбе, Линдхольм), 7:45 — 2:1. Элерс — 6 (Демело, Шайфли), 13:32 — 3:1. Ткачак — 5 (Годро, Монахэн), 50:53 — 3:2.
Вратари: Броссуа — Риттих (58:17).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 28 (11+12+5) — 30 (8+6+16).
Наши: — - Нестеров (17.07/0/0).
3 февраля. Виннипег. Bell MTS Place.
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