«Анахайм» на выезде обыграл «Лос-Анджелес», у Делорье два очка

«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде одолел «Лос-Анджелес» (3:1).

Два (1+1) очка набрал нападающий «уток» Николя Делорье, причем свою шайбу он забросил в концовке встречи в пустые ворота.

После этой победы «Анахайм» находится на пятом месте в Западном дивизионе с 10 очками, «Кингз» — шестые (8 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Анахайм» — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Хейнен — 3 (Сильверберг, Стил), 10:07 — 0:1. Бэкес — 1 (Рауни, Делорье), 20:17 — 0:2. Калиев — 1 (Амадио, Даути), 25:32 — 1:2. Делорье — 3 (п.в.), 59:14 — 1:3.

Вратари: Петерсен (58:23 — 59:14) — Гибсон.

Штраф: 7 — 7.

Броски: 21 (4+7+10) — 43 (15+18+10).

Наши: — - -.

3 февраля. Лос-Анджелес. Staples Center.