"Эдмонтон" одержал третью победу подряд, обыграв "Баффало"

"Эдмонтон" на выезде обыграл "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3. Победную шайбу забросил нападающий Кайл Бродзяк.
"Ойлерз" одержали третью победу подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Баффало" - "Эдмонтон" - 3:4 (3:1, 0:3, 0:0)
Голы: Драйзайтль - 41 (мен., Макдэвид, Нерс), 1:28 - 0:1. Айкел - 24 (бол., Ристолайнен, Скиннер), 2:42 - 1:1. Миттельштадт - 10 (Уилсон, Поминвилль), 13:29 - 2:1. Айкел - 25, 17:24 - 3:1. Кассиан - 11 (Макдэвид, Расселл), 36:29 - 3:2. Нерс - 8 (Драйзайтль, Ганье), 38:46 - 3:3. Бродзяк - 5 (Ларссон, Лучич), 39:55 - 3:4.
Вратари: Улльмарк (Хаттон, 40:00, 58:00 - 59:57) - Коскинен.
Штраф: 4 - 6.
Броски: 38 (14+12+12) - 27 (7+13+7).
5 марта. Баффало. KeyBank Center.
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