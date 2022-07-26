«Эдмонтон» на год продлил контракт с нападающим Пулюярви

«Эдмонтон» продлил контракт с нападающим Йессе Пулюярви. Соглашение рассчитано на один год, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Зарплата 24-летнего финна составит 3 миллиона долларов в год.

Ранее клуб не мог договориться об условиях соглашения с хоккеистом, который находился в статусе ограниченно свободного агента. Для решения данного вопроса финн обратился в арбитраж, но до слушаний дело не дошло.

В прошлом сезоне форвард провел 65 матчей в регулярном чемпионате и набрал 36 (14+22) очков. В плей-офф у него было только 3 (2+1) балла в 16 играх.

«Эдмонтон» выбрал Пуляюрви на драфте 2016 года под общим 4-м номером.