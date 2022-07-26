Виртанен расплакался, когда его признали невиновным в сексуальном насилии

Бывший нападающий «Ванкувера» и «Спартака» Джейк Виртанен, которого обвиняли в сексуальном насилии, был оправдан судом. После вынесения оправдательного вердикта 25-летний хоккеист не сдержал эмоций и расплакался, сообщает TSN.

Полиция Ванкувера начала расследование в мае 2021 года — после того, как 23-летняя женщина подала жалобу. «Ванкувер» сразу же отправил Виртанена в отпуск, а его контракт был выкуплен в следующем месяце.

Предположительно, инцидент состоялся 26 сентября 2017 года. Коллин Эден приехала в Ванкувер, чтобы навестить друзей, и списалась с Виртаненом, который предложил ей встретиться. По словам девушки, хоккеист привел ее к себе в номер отеля и склонил ее к сексу, несмотря на то, что она несколько раз заявила, что не хочет этого.

В сентябре 2021 года хоккеист перешел в «Спартак», в составе которого набрал 16 (9+7) очков в 36 матчах. В марте 2022 года форвард покинул московский клуб.