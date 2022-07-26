Экс-игрока «Ванкувера» и «Спартака» Виртанена признали невиновным в деле по обвинению в сексуальном насилии
В Канаде суд вынес решение по делу экс-форварда «Ванкувера» и «Спартака» Джейка Виртанена. 25-летний хоккеист был признанным невиновным по обвинениям в сексуальном насилии, сообщает журналист Аарон Макартур.
Предполагаемый инцидент произошел в Ванкувере 26 сентября 2017 года, когда Виртанен играл в НХЛ в одноименном клубе. Расследование дела было начато в мае 2021 года, когда предполагаемая жертва, которой сейчас 23 года, обратилась в полицию.
В исковом заявлении говорилось, что девушка понесла физический и эмоциональный ущерб, включая посттравматическое стрессовое расстройство, депрессию, тревогу, а также повторяющиеся и продолжающиеся кошмары.
25-летний Виртанен ответил на иск, заявив, что у него действительно был половой контакт с девушкой, но по обоюдному согласию.
«Ванкувер» сразу же отправил Виртанена в отпуск, а его контракт затем был выкуплен. Минувший сезон он провел в КХЛ, где выступал за «Спартак».
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