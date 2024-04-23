«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Эдмонтон» и «Лос-Анджелес» встретились в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

Игра проходила в Эдмонтоне 23 апреля и завершилась победой хозяев — 7:4.

Видео лучших моментов матча «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» опубликовано на Youtube-канале Sportsnet.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Эдмонтона». Вторая игра пройдет 25 апреля, начало — в 5.00 по московскому времени.