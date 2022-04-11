Edmonton Journal: «Эдмонтон» сохраняет интерес к Кузьменко

«Эдмонтон» сохраняет интерес к нападающему СКА Андрею Кузьменко, утверждает Edmonton Journal.

Контракт 26-летнего форварда со СКА истекает 30 апреля. Ранее появлялась информация, что сразу несколько клубов из Северной Америки готовы предложить ему соглашение.

В регулярном чемпионате КХЛ Кузьменко набрал 53 (20+33) очка в 45 встречах. В плей-офф на его счету 14 (7+7) результативных баллов в 14 играх.

Напомним, что Кузьменко также входил в расширенный состав сборной России на Олимпиаду в Пекине, но в последний момент покинул расположение национальной команды.