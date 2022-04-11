Нападающий «Нэшвилла» Дюшен повторил рекорд клуба по голам за сезон

«Нэшвилл» уступил «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3 ОТ). Одну из шайб в этой встрече забросил нападающий «Хищников» Мэтт Дюшен.

Для него этот гол стал 38-м в сезоне. Таким образом, он повторил клубный рекорд по количеству шайб в регулярном чемпионате за сезон. Прежнее достижение «Предаторз» установил швед Филип Форсберг, который забил 38 голов в сезоне-2021/22.

Всего в этом сезоне на счету 31-летнего канадца 75 (38+37) баллов в 68 встречах.