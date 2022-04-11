Голкипер «Тампы» Эллиотт сделал «сухарь» в составе пятого клуба НХЛ за карьеру

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Баффало» со счетом 5:0. Ворота «Молний» в этой встрече защищал Брайан Эллиотт.

Голкипер сделал «сухарь» в составе пятого клуба НХЛ за карьеру. Прежде ему удавалось сделать это в составе «Филадельфии», «Калгари», «Сент-Луиса» и «Оттавы».

По этому показателю лидирует голкипер Шон Бурк, который делал «сухари» составе семи команд. У Дуэйна Ролосона и Лорна Шабо по шесть команд в этом списке.