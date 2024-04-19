«Эдмонтон» и «Лос-Анджелес» в третий раз подряд сыграют в первом раунде плей-офф НХЛ

«Эдмонтон» в первом раунде плей-офф НХЛ встретится с «Лос-Анджелесом».

Команды в третий раз подряд сыграют друг с другом в первом раунде. В 2022 году «Ойлерз» выиграли со счетом 4-3 в серии, в 2023-м — со счетом 4-2.

Серия «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» начнется 23 апреля в 05.00 мск.