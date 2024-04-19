Ничушкин прокомментировал два гола «Эдмонтону»

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (5:1).

«Это очень важно для меня перед плей-офф, потому что я пропустил пару игр из-за травмы. Впереди большая игра. У меня будет больше уверенности. Это хорошо», — цитирует Ничушкина сайт НХЛ.

Россиянин стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (5:1). 29-летний хоккеист оформил дубль. В текущем сезоне Ничушкин провел 54 матча, в которых набрал 53 (28+25) очка.

«Эдмонтон» в первом раунде плей-офф НХЛ сыграет с «Лос-Анджелесом».