«Эдмонтон» переиграл «Даллас». Макдэвид набрал 3 очка
«Эдмонтон» обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Ойлерз» одержали третью победу подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Даллас» — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)
Голы: Кейн — 17 (Макдэвид, Расселл), 3:12 — 1:0. Райан — 9 (Маклеод, Бэрри), 6:17 — 2:0. Робертсон — 37 (Хинтц, Клингберг), 11:39 — 2:1. Хинтц — 35 (Робертсон, Павелски), 25:06 — 2:2. Хаймэн — 25 (Драйзайтль, Бушар), 32:39 — 3:2. Пулюярви — 14 (Бушар, Макдэвид), 38:00 — 4:2. Макдэвид — 43 (п.в., Кит), 59:57 — 5:2.
Вратари: Смит — Уэджвуд (56:46 — 59:57).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 50 (19+21+10) — 36 (14+11+11).
Наши: — - Гурьянов (14.38/2/0), Радулов (10.30/0/-2).
21 апреля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 16833 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|77
|49
|28
|106
|2
|Рейнджерс
|77
|50
|27
|106
|3
|Питтсбург
|77
|43
|34
|97
|4
|Вашингтон
|76
|43
|33
|96
|5
|Айлендерс
|76
|35
|41
|80
|6
|Коламбус
|77
|35
|42
|76
|7
|Нью-Джерси
|76
|27
|49
|61
|8
|Филадельфия
|77
|23
|54
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|76
|55
|21
|116
|2
|Торонто
|77
|51
|26
|108
|3
|Тампа-Бэй
|76
|46
|30
|100
|4
|Бостон
|76
|47
|29
|99
|5
|Детройт
|77
|30
|47
|70
|6
|Баффало
|78
|29
|49
|69
|7
|Оттава
|77
|29
|48
|65
|8
|Монреаль
|77
|20
|57
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|76
|55
|21
|116
|2
|Миннесота
|76
|48
|28
|103
|3
|Сент-Луис
|77
|46
|31
|103
|4
|Нэшвилл
|77
|44
|33
|93
|5
|Даллас
|77
|43
|34
|91
|6
|Виннипег
|77
|35
|42
|81
|7
|Чикаго
|76
|25
|51
|61
|8
|Аризона
|76
|22
|54
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|77
|47
|30
|104
|2
|Эдмонтон
|77
|45
|32
|96
|3
|Лос-Анджелес
|78
|41
|37
|92
|4
|Вегас
|77
|41
|36
|87
|5
|Ванкувер
|77
|38
|39
|87
|6
|Анахайм
|78
|30
|48
|74
|7
|Сан-Хосе
|76
|30
|46
|72
|8
|Сиэтл
|75
|25
|50
|56
|21.04
|03:30
|
Эдмонтон – Даллас
|5 : 2
|21.04
|05:00
|
Аризона – Чикаго
|- : -
|21.04
|05:00
|
Вегас – Вашингтон
|- : -
|21.04
|05:00
|
Сиэтл – Колорадо
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|76
|113
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|76
|111
|
|
Джонни Годро
Калгари
|77
|108
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|70
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|76
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|77
|50
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|51
|2.01
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|61
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19